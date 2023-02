San Valentino in città "Oggi tocca agli uomini Tra guerra e pandemia mazzi più modesti"

"Quest’anno vince la linea modesta". Ci tiene ad usare questa parola Marisa Cilloni, che dei suoi clienti ha una cura estrema. Il suo negozio sul ponte di San Pellegrino ha una storia ricca e decennale e il suo approccio è di una riservatezza all’antica: "Ordini speciali? Non le dirò nulla". Sì, perché San Valentino è la festa degli innamorati ma anche degli amanti e tutti i fiorai si guardano bene dallo scendere troppo nei dettagli: sanno che dietro molti petali può celarsi un segreto. Meglio quindi parlare in generale: "Non dica si spende meno, non è carino nei confronti della gente" dice Marisa, ma c’è poco da fare se la verità è quella. "In questa festa le persone ci credono ancora, non si vuole perdere l’occasione di fare un regalo d’amore e non abbiamo meno clienti. Semplicemente si contengono un po’ le spese". Che non vuol dire fare regali banali: "La protagonista è sempre la rosa rossa, anche per San Valentino però va bene qualsiasi fiore. Ci hanno chiesto tulipani, giunchiglie, gerbere. I ranuncoli piacciono, sono simili alle rose, le fresie, coloratissime. Chi vuole osare un po’ di più sceglie l’amaryllis". Deve tornare a lavorare, in giorni come questi non c’è respiro: "Vengono uomini di ogni età, anche giovani, è una cosa molto bella".

Al ‘Nontiscordardime’ confermano, pur con una preferenza: "Gli anziani!" quasi gridano, sorridendo, Brunilde e il titolare Guerrino. "Hanno una passione, un rispetto davvero stimabili. I più romantici sono loro e i giovanissimi". Il negozio lunedì pomeriggio di solito chiude, ma il 13 era aperto: "Sono giorni speciali, anche se non si fanno più i mazzi a multipli di 12 di qualche anno fa. La crisi si è fatta sentire nel nostro settore, pur non avendo alzato molto i prezzi". In viale Simonazzi comunque non demordono: "Portiamo avanti il mondo, è importante che si continui a celebrare l’amore" dice la sorridentissima Brunilde. Sta preparando una composizione a forma di cuore, impreziosita da quelli che a noi profani sembrano ranuncoli. Ce la mostra orgogliosa prima di esporla insieme agli altri vasi.

Lucia Fiori è un altro riferimento a Reggio e quando arriviamo il negozio è pieno: "Se di solito ordiniamo 100 rose, questa settimana ne abbiamo chieste 500". All’interno c’è un ragazzo con lo zaino che ritira i fiori ordinati e, di fianco a lui, un papà col passeggino. Dietro ancora un uomo di mezz’età. Non è un caso: "In questi giorni per il 99% entrano uomini" ci aveva detto il signor Tincani, "mentre nel resto dell’anno quattro su cinque sono donne". Lucia conferma: "Sì, oggi le donne il fiore se lo aspettano. Nel resto dell’anno vengono soprattutto loro, a San Valentino sembra che tocchi all’uomo regalare". I clienti (tutti maschi) ridono, ma lei dice che questa disparità di genere va bene anche a loro: "Per alcuni ricevere fiori è imbarazzante, quando arrivano in ufficio partono le prese in giro. Tutto bonario, però qualcuna addirittura preferisce mandarli in forma anonima". Chissà se poi, nel silenzio del lavoro, i ragazzi sotto sotto sperano che quel mazzo sia per loro.

Tommaso Vezzani