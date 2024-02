San Valentino narrato dai bimbi delle elementari Zibordi

Gli alunni della scuola primaria Giovanni Zibordi salgono sul palco del Binario49 (via Turri 49) per parlare d’amore nel giorno di San Valentino. Stasera alle 21, con lo spettacolo ’Storie d’amore e di pace’, nell’ambito della rassegna ’Raccontami una storia’. Una ricorrenza festeggiata in modo insolito grazie alla collaborazione con gli alunni e le insegnanti della scuola elementare Zibordi di viale Montegrappa. I bambini raccontano, parlano d’amore, anzi: degli infiniti amori che possono attraversare la vita. Per tutti e tutto. Per gli amici, i figli, le persone che s’incontrano per strada, per madre e padre. Per un vicino di casa. Per i fiori e gli alberi, gli animali e le pietre. Per la pace e per la musica. Amore per un uomo e per una donna, per le loro ferite e gli inciampi lungo il cammino. Con leggerezza, con ironia, con uno sguardo diverso. Binario49 è il frutto dell’incontro tra le esperienze dei volontari che la compongono. Professionalità e conoscenze diverse con l’obiettivo di favorire interventi di rigenerazione urbana e innovazione sociale, valorizzando la forza aggregativa degli spazi pubblici come luoghi di incontro e scambio, in questo caso nel quartiere Reggio Est nell’area della stazione. Raccontami una storia propone serate dove la narrazione si esprime attraverso musica, parole, video, immagini. Conclude la rassegna ‘Storie di musica’ in programma mercoledì 8 maggio con Elisa Aramonte e Zak Hinegk. L’intreccio tra parole e pentagramma spiegato da un duo per voce e chitarra.

Ingresso libero.

Info: 347.5889449