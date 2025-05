San Vitale, domenica finalmente esplode la festa degli aquiloni

’Aquiloni in festa’ domenica alla Pieve di San Vitale di Carpineti dalle ore 10 al tramonto: i visitatori potranno ammirare fantastiche installazioni attivate dal vento, mentre ragazzi e bambini, grazie a un piccolo mercatino, potranno trovare la loro macchina volante più adatta a loro e, nel giro di pochi passaggi, metterla subito in volo, sperimentando i valori dell’amicizia e della sostenibilità. Un festival dai colori dell’arcobaleno, insomma, nato per celebrare pluralismo, dialogo e inclusione come strumenti di pace e di comprensione reciproca. Infatti, sin dalle sue origini in Cina oltre 2.500 anni fa, l’aquilone è diventato emblema di una relazione sacra tra umanità e ambiente, tra cielo e terra; ecco allora che questa festa di primavera sarà all’insegna della fantasia e dell’armonia, una giornata speciale da vivere appieno in un luogo mistico come il San Vitale.

Lo Staff di Bailando vi aspetta al mercatino degli aquiloni con oltre 150 esemplari di diverse dimensioni, dai 25 centimetri agli oltre 2 metri di apertura alare, che potranno sfidare il vento. Sarà un’occasione di sano divertimento per i più piccoli, mentre gli adulti saranno rigenerati sia dalla meravigliosa Area Monumentale della Pieve di San Vitale immersa nel suo verde infinito sia dalla stuzzicante cucina tipica montanara del ristorante annesso. In occasione della festa degli aquiloni, sarà lanciato il concorso fotografico ’Il blu multicolore’. Nelle settimane successive all’evento, verranno premiate le più belle fotografie realizzate durante la manifestazione.

s. b.