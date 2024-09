Sandrone vince la battaglia. I suoi burattini saranno in fiera

Alla fine Sandrone ha vinto la sua "battaglia". I burattini avranno spazio alla fiera "Piante e animali perduti", a fine settembre a Guastalla. Di recente gli organizzatori della manifestazione sembravano aver scartato l’idea di ospitare uno stand di burattini alla fiera. Inevitabile la protesta di Antonio Campanini, guastallese, promotore di iniziative in tema tra cui il RaduPo. La sua protesta, raccolta anche dal Carlino, ha trovato solidarietà e adesioni. E ora, grazie anche a un confronto che ha coinvolto il Comune, ci si è resi conto che i burattini avrebbero dato lustro alla fiera, graditi a un pubblico di tutte le età. E così a "Piante e animali perduti" ci saranno tre spettacoli con affermate compagnie teatrali. "Hanno concesso un’area – conferma Campanini, soddisfatto del dietrofront degli organizzatori – in piazza della Repubblica, dove ci sarà la fattoria con gli asinelli e i giochi del passato. Il Teatro di Mangiafuoco sarà un’attrazione importante per i bambini. Non c’è che dire: alla fine, ancora una volta, ha vinto Sandrone…".