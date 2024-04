Sangiuliano a Correggio e Castellarano

Una giornata in gran parte reggiana per il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, atteso domani a Correggio e poi a Castellarano, fra cultura, storia, architettura da recuperare e religione. Sangiuliano farà tappa alle 9,30 a Correggio per una visita alla chiesa di Santa Maria della Misericordia e all’annessa Ospitale. L’edificio religioso del XIV secolo è stato gravemente danneggiato dai terremoti del 1996 e del 2012, oltre che dal maltempo dello scorso anno. Il Ministero della Cultura, grazie anche all’interessamento del consigliere comunale Gianluca Nicolini, che da sempre si interessa alla tutela di beni storici e architettonici del territorio locale, è intervenuto per la messa in sicurezza dell’Ospitale stanziando subito 200 mila euro e successivamente oltre un milione per la copertura dei costi dei lavori destinati a essere avviati a breve. Della chiesa, da tempo in disuso, si era parlato la scorsa estate in seguito a un cedimento strutturale favorito dal maltempo e infiltrazioni nelle strutture. Al restauro della chiesa erano stati inizialmente destinati 600mila euro, non ancora utilizzati. Pur prevedendo un intervento per la chiesa, nulla era in programma per l’Ospitale. Ma dopo il recente cedimento strutturale la situazione è cambiata.

Il ministro è poi atteso verso le 11 a Castellarano, nella chiesa di San Valentino, dove si svolgerà la commemorazione del beato Rolando Rivi, giovane seminarista cattolico, sequestrato, brutalmente picchiato e torturato per tre giorni da un gruppo di partigiani comunisti in un casolare sull’Appennino modenese e ucciso con due colpi di pistola il 13 aprile 1945, a soli 14 anni. Il 5 ottobre 2013 Rolando Rivi, ‘’testimone eroico del Vangelo’’, è stato proclamato Beato da Papa Francesco.

a.le.