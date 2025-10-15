Sangue, svolta sulle cure: terapie cellulari avanzate per i pazienti oncologici

Reggio Emilia, 15 ottobre 2025 – Un anno importante, quello in corso, per l’Ematologia dell’ospedale di Reggio Emilia, che ha potenziato l’offerta terapeutica per i pazienti oncoematologici, iniziando la somministrazione di Terapie Cellulari Avanzate (Car-T) e il trapianto allogenico da donatore volontario non famigliare da registro mondiale (Mud).

L’equipe dell’Ematologia. Al centro, Davide Fornaciari, direttore dell’Ausl

Il lavoro di equipe

Risultati che sono stati possibili grazie alla collaborazione interdisciplinare tra l’Ematologia e il Centro Trasfusionale, rappresentato dai settori di Aferesi e di Laboratorio di Manipolazione Cellulare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il lavoro di equipe e la promozione di percorsi di formazione, per medici e infermieri coinvolti nell’attività trapiantologica, hanno reso possibile raggiungere gli elevati standard qualitativi richiesti dall’accreditamento internazionale.

Reggio diventerà centro di riferimento per l’area Vasta

“Finora in Ematologia abbiamo trattato quattro casi ma il numero è destinato ad aumentare rapidamente, in quanto Reggio sarà centro di riferimento per l’Area vasta che si estende fino a Piacenza”: ha spiegato Francesco Merli, direttore della struttura complessa di Ematologia e presidente del Grade. Reggio Emilia è dunque ora il secondo centro in Regione Emilia-Romagna (dopo il Sant’Orsola di Bologna) ad avere ottenuto l’autorizzazione ad operare già dallo scorso mese di aprile. Risale ad aprile di quest’anno anche l’autorizzazione all’Ematologia reggiana da parte del Centro nazionale Trapianti ai trapianti allogenici da donatore volontario non famigliare (Mud).

La procedura

La procedura prevede l’identificazione di un donatore compatibile attraverso la banca dati mondiale e amplia notevolmente la possibilità di trovare un donatore. Finora sono 6 i trapianti Mud eseguiti e sono in programma altri 4 entro la fine dell’anno. “Il grande impegno dell’Ematologia, della Medicina Trasfusionale e dell’intera Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia – ha detto Roberto Baricchi, direttore del servizio - è stato ben supportato da un forte patto con l’associazione dei donatori di sangue provinciale. Soprattutto il ruolo di Avis comunale, con la quale la Medicina Trasfusionale ha una sinergia quotidiana nella sede della Casa del Dono, ha reso possibile implementare una banca di piastrine e globuli rossi congelati specifici per le esigenze dell’Ematologia”. Decisivo il ruolo di Grade nella crescita di un Centro Trapianti all’avanguardia, con il sostegno economico di di 1.300.000 euro.

“Un traguardo straordinario”

“Siamo orgogliosi di presentare un traguardo straordinario, indice dell’altissima qualità e dell’impegno, della competenza dei nostri professionisti e delle rispettive equipe”: ha concluso il direttore generale, Davide Fornaciari. Alla presentazione dei risultati hanno partecipato inoltre la direttrice sanitaria, Cinzia Gentile; la responsabile della degenza intensiva e sub-intensiva, Alessia Tieghi; la responsabile del programma di trapianto di midollo, Annalisa Imovilli; la responsabile di medicina trasfusionale, Erminia Di Bartolomeo; e la responsabile di criobiologia, Barbara Iotti.