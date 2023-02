’Sangue vuol sangue’ Il commissario Mussolini indaga

L’isolato San Rocco deve il suo nome all’importante e oggi scomparsa chiesa omonima, si pensa fondata alla fine dell’anno Mille e che originariamente era intitolata a San Matteo. Poi, in seguito a incorporazioni e trasferimenti, potenti restauri nel 1533 fu ceduta alla Confraternita che le diede il nome, oggi ancora ricordato, per essere riedificata elegante ed armoniosa nel 1761, sotto il Duca Francesco III. Possedeva opere pittoriche di valore del Carracci e Procaccini e nel dopoguerra venne abbattuta definitivamente con l’intero isolato. Delimitato a settentrione dalla ’nuova’ piazza della Vittoria e dal teatro Ariosto e a sud dalle vie del ghetto Estense; esso rappresenta il cuore del centro storico. Il suo moderno aspetto deriva da uno scriteriato bisogno di modernità che, negli scorsi anni Cinquanta, ha cancellato per sempre edifici e strutture antiche plasmate nel tessuto urbano reggiano dai secoli. Oggi questa parte di città rivive nelle indagini del commissario Marino Mussolini e della schiera di protagonisti che partecipano alle sue avventure. Il commissario Mussolini, personaggio nato dalla penna di Gabriele Di Giovanni, opera a Reggio tra i due dopoguerra e nell’ultimo ’Sangue vuol Sangue’ (Ed. Andata e Ritorno, p.202, €15, [email protected]) Di Giovanni, racconta le settimane immediatamente dopo il 25 aprile, quando la città è appena uscita dall’incubo del secondo conflitto e un capo partigiano viene trovato morto presso i bagni allora collocati vicino al teatro Ariosto. Subito si pensa ad una vendetta, ma il finale sorprende il lettore… Il volume sarà presentato domani (domenica 26 febbraio) alla Spumanteria dell’Isolato San Rocco, alle 11 e giovedì 30 marzo al Centro Orti Spallanzani, alle 21.