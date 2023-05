San’Ilario omaggia i cantautori genovesi

Tempo di cantautori liguri, stasera alle 21, al Piccolo Teatro in Piazza, a Sant’Ilario, dove Teatro l’Attesa propone lo spettacolo "Genova per noi. Il cielo in un teatro". Artisti come Tenco, Bindi, De Andrè, Paoli, Endrigo, Lauzi portarono nella canzone degli anni Sessanta e Settanta un linguaggio nuovo, non banale, fantasioso e vivo. Era un linguaggio in cui i giovani si riconoscevano e che sarebbe durato a lungo. Nascevano i cantautori. Una serata per cantare e raccontare questa storia e il loro dialogo sullo sfondo di una città profondamente amata. Ingresso 10 euro (ridotto 8 euro).

Info: 328-6019875.