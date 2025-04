Sanità, Aragona replica al Pd: "Di straordinario c’è solo il buco di bilancio e i ticket"

Sanità, non cessa lo scontro politico a distanza scaturito dall’incontro organizzato dal Pd montecchiese in cui è intervenuta sul Carlino di ieri l’onorevole Ilenia Malavasi. Il capogruppo di maggioranza Andrea Iori (Pd) ha parlato di "investimento straordinario della Regione" nel Reggiano. Gli replica ora Alessandro Aragona, consigliere regionale di FdI: "Di straordinario c’è solo il buco di bilancio di 200 milioni sulla sanità ereditato dalla giunta precedente. Di straordinario c’è l’ennesimo balzello voluto dal Pd in Regione, con l’introduzione di ticket sanitari che graveranno pesantemente su tutti; c’è che sui Cau non si sa neanche quanto costino nonostante le interrogazioni di Fratelli d’Italia in Regione; c’è che non abbiamo ancora i bilanci definitivi delle Ausl".

Aragona conclude: "Ecco qual è lo stato della sanità oggi in Emilia Romagna dove le liste di attesa non accennano a diminuire e dove rimangono pesanti criticità sui medici di base". Argomenti simili, in risposta alla deputata, li porta Antonio Margini (FdI Montecchio): "Come al solito gli esponenti del Pd imputano agli altri le loro sconfitte politico-amministrative e i loro errori: il buco nella sanità regionale è frutto di anni di politica disastrosa del Pd. Il governatore de Pascale appena insediato ha dichiarato: ‘Abbiamo trovato una situazione drammatica’ sulla sanità. Tant’è che ci sarà una manovra lacrime e sangue con aumenti sui bolli auto, addizionali regionali, Irap e ticket. Dov’era Malavasi quando il Pd ha tagliato, in 11 anni di loro Governi, 17 miliardi proprio sulla sanità?".

Nella foto: Margini e Aragona