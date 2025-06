Sanità, contratto rinnovato:. Cisl-Fp esulta

Ottime notizie per i sanitari reggiani che hanno visto rinnovare il proprio contratto di lavoro. "Una vittoria straordinaria della Cisl Fp che dedichiamo agli 8.201 lavoratori della sanità reggiana - commenta così Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, la pre-intesa raggiunta a Roma per il contratto dei sanitari - è finito dopo sei mesi il sequestro del nuovo contratto nazionale". Gli stipendi aumentano mediamente di 170 euro al mese (+7%).

I sanitari avranno in busta paga tutti gli arretrati, calcolati dal 1° ottobre 2024. Chi lavora in pronto soccorso sommerà altri 250 euro al mese di indennità. Il contratto introduce la sperimentazione sulle ferie a ore, il miglioramento dell’accesso alle ferie e ai riposi solidali, rafforza le tutele a favore dei sanitari costretti a lunghe assenze per curare gravi patologie e per effettuare terapie salvavita. Via libera anche ai buoni pasto per chi lavora in smart working e alla valorizzazione economica degli autisti soccorritori. Cisl Fp esulta anche per la norma che attiva il patrocinio legale a carico di Ausl per i dipendenti vittime di aggressioni e il potenziamento del supporto psicologico.

Cesare Corbelli