Sanità di prossimità, buoni risultati a Ventasso. Il sindaco: "Reti di cura efficaci"

Oltre 600 utenti coinvolti nei progetti per la Comunità di cui è stato dato l’annuncio nel recente Consiglio comunale di Ventasso, dedicato ai progetti sociali e sanitari attivati grazie alla strategia per le aree interne ’La Montagna del Latte’. I progetti, coordinati dal Comune attraverso il ’Tavolo Ventasso’, sono rivolti in particolare alla popolazione anziana. Due i filoni principali: da un lato il lavoro degli infermieri di famiglia e di comunità, attivi sul territorio per offrire supporto sanitario e sociale agli over 65; dall’altro, le coop di comunità. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi dati aggiornati: in totale 611 utenti, di cui 64% donne e 36% uomini, in prevalenza di età over 80. Tra questi, 49 persone sono state inserite nel percorso del centro diabetologico, 43 hanno avuto accesso all’ambulatorio cardiologico e 66 sono state seguite dal centro disturbi cognitivi. "Anche in territori periferici si possono costruire reti di cura e di socialità efficaci", ha detto il sindaco Enrico Ferretti.