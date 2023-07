Sanità e accorpamento automedica "Mancano i medici, inevitabile"

Si è parlato di sanità locale e pure dell’area sotto sequestro di via Imbreto a Budrio, all’ultimo consiglio comunale a Correggio. La possibilità è stata fornita dalla richiesta di dibattito da parte dei consiglieri di opposizione. In particolare, il gruppo di centrodestra ha proposto una mozione che impegna alla garanzia della legalità nell’area di via Imbreto, a Budrio, in cui nei mesi scorsi sono stati eseguiti dei lavori non autorizzati, e dunque considerati abusivi, legati alla possibile realizzazione di una "campina". La mozione è stata votata anche dalla maggioranza, dopo un piccolo emendamento al testo originale. È stato ribadito come non vi saranno deroghe alle normative in vigore. Anche perché costituirebbero un "precedente" a cui potrebbero appellarsi molti altri cittadini.

Sulla soppressione dell’automedica a Correggio, prevista dal 17 luglio accorpata a Novellara insieme al distretto di Guastalla, il sindaco Fabio Testi ha parlato di soluzione inevitabile di fronte alla carenza di medici. Il capogruppo di opposizione Simone Mora ha ricordato come l’unificazione dell’automedica con Guastalla allontani di fatto il servizio dal territorio correggese, dove resterebbe attiva solo l’autoinfermieristica, che è dotata solo di un infermiere. Mentre sull’automedica si trovano medico e un infermiere. Inoltre, anche l’attuale servizio di primo intervento sanitario (l’ex pronto soccorso del San Sebastiano) sembra destinato a essere presto sostituito dai Cau, luoghi adibiti alla gestione di urgenze a bassa complessità, da avviare in tutti i distretti. Si tratta di strutture che potrebbero essere allestite nelle Case della comunità oppure ottenuti dalla riconversione di Pronto soccorso, punti di primo intervento o in ospedali di prossimità.

Antonio Lecci