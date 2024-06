Sanità, è bagarre politica : "Margini è disinformato"

"Ciò che verrà ricollocato alla Casa di Comunità di San Polo sono i servizi di neuropsichiatria, salute donna (ulteriori rispetto a quelli già presenti a Montecchio) e centro diurno di Salute mentale, spostati a Montecchio in attesa della ristrutturazione dell’edificio di San Polo. Anche sulla Casa di Comunità di Sant’Ilario sono in divenire progetti di potenziamento".

Lo spiega l’Ausl in relazione alle dichiarazioni di Antonio Margini, coordinatore locale di Fd’I, che nelle scorse ore ha parlato di depotenziamento della Casa della Salute montecchiese a favore delle altre due strutture. Anche il sindaco uscente Fausto Torelli, candidato per un secondo mandato, risponde: "Viviamo Montecchio, col candidato Margini, in mancanza di programmi, continua a disinformare. Sia Margini che coloro che nutrono dubbi credo possano in ogni momento chiedere chiarimenti all’Ausl prima di diffondere opinioni personali. La Casa di Montecchio manterrà tutti i servizi presenti, tra l’altro recentemente potenziati, che incrementeranno ulteriormente. Alcuni servizi avevano già delle funzioni decentrate in sedi che hanno subito ristrutturazioni (San Polo) e transitorio trasferimento dei servizi stessi. Quindi nessun depotenziamento anzi una previsione di potenziamento della Casa di Comunità di Montecchio".

La Casa di Comunità, spiegano dall’azienda sanitaria, risponde a un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale che prevede una sanità più vicina alle persone, più sinergica ed integrata con il territorio, con il Servizio Sociale e i cittadini.

"La Casa di Montecchio è stata, negli ultimi anni, arricchita di nuovi servizi… Riportando all’interno la Neuropsichiatria infantile sono stati integrati i Servizi sociali anziani e disabili. È stato istituito lo Sportello del Volontariato che vede la presenza di 9 associazioni turnarsi per garantire ascolto e accoglienza, oltre a collaborare in attività di promozione della salute e del benessere".

Sono presenti i servizi di: cure primarie; pediatria di comunità; salute mentale; Sert; infermieristico domiciliare; Open G (sportello giovani); salute donna; igiene pubblica; veterinari e igiene degli alimenti; medicina legale, medicina di gruppo con i medici della ’Paeonia’ e due pediatre. Dal 1° aprile è stato istituito il Punto unico di accesso sanitario e sociale. È stato avviato un percorso di progettazione partecipata con i giovani (Casa Community Lab), che prenderà il via il 13 giugno. È inoltre di prossima apertura lo sportello Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento).

Francesca Chilloni