Sanità e taglio dell'automedica: assemblea pubblica a Correggio

Un’assemblea pubblica era stata annunciata all’avvio della raccolta di firme contro la soppressione della sede di automedica di Correggio, con il servizio unificato a Novellara anche per il distretto di Guastalla. E ora l’assemblea è stata fissata: si svolgerà mercoledì 23 agosto alle 21 al centro sociale XXV Aprile di Correggio, con diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Correggio, con i rappresentanti delle amministrazioni comunali della Pianura, oltre ai vertici dell’Azienda sanitaria locale.

"I cittadini potranno ricevere informazioni e fare domande sulla nuova riorganizzazione del sistema, che garantisce per la Bassa due autoinfermieristiche 24 ore al giorno (una a Correggio e una a Guastalla) e un’automedica, sempre 24 ore al giorno, a Novellara", dicono i sindaci. Gli stessi che continuano a difendere il sistema messo in campo sull’Emergenza-urgenza, ritenendolo come "la scelta migliore" in questo momento di forte carenza di medici specializzati in questo settore.

Ma il punto contestato da molti cittadini (oltre che da parecchi operatori del soccorso che ben conoscono le dinamiche dell’Emergenza-urgenza) è la presenza di una sola automedica per il territorio vasto della Bassa e della Pianura, con "criticità" che si sono già manifestate nelle ultime settimane, in alcuni casi di emergenza sanitaria.

a.le.