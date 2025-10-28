Sanità, firmato il nuovo contratto. Su Reggio 700mila euro per indennità. Aggressioni, legale a carico dell’Ausl

Firmato ieri a Roma il nuovo (o quasi visto che fa riferimento al triennio 2022-2025) contratto collettivo dei lavoratori della Sanità.

Tra i sindacati confederali lo ha sottoscritto solo la Cisl. Con essa la Fials e altre sigle minori. Un no secco è arrivato invece da Cgil e Uil i cui lavoratori potranno comunque, secondo norma, avvalersi dei benefici derivati dalle clausole stipulate ieri, dopo una lunga trattativa. Le organizzazioni che lo hanno non potranno invece partecipare ai tavoli che daranno sostanza alla formalizzazione del contratto. Importanti anche le ricadute specifiche sul territorio reggiano, a partire dalla norma cosiddetta "anti aggressori", che attiva il patrocinio legale a carico delle Ausl per i dipendenti vittime di atti violenti o intimidatori.

Ad esso si unisce il potenziamento del supporto psicologico "Uno scudo – commenta Gennaro Ferrara, segretario della Cisl Funzione Pubblica Emilia Centrale – che abbiamo chiesto con forza qui a Reggio (teatro di numerosi episodi di aggressione a medici e infermieri, ndr) e portato al tavolo nazionale.

"Molti sanitari pestati e insultati avevano rinunciato a far valere i loro diritti per non affrontare le spese legali, ora la giustizia sarà davvero un diritto per tutti". Per quanto riguarda poi i fondi contrattuali, è previsto che i sanitari reggiani "beneficino di 700mila euro complessivi – continua Gennaro Ferrara –, che serviranno, secondo la nota a commento dell’intesa raggiunta diffusa dalla Cisl territoriale a ‘pagare meglio’, in particolare, produttività e indennità professionali". Di circa 98 euro l’aumento procapite legato a questo contesto, più 72 euro di maggiorazione per chi lavora di notte. In termini generali l’aumento medio in busta paga per i sanitari italiani, e quindi anche reggiani, sarà di circa 172 euro lordi al mese, circa il 7% in più rispetto al precedente contratto.

I sanitari avranno nella busta paga di novembre gli arretrati di tutto il 2024 recuperando, precisa Cisl Fp, "il danno provocato dall’ostruzionismo di Cgil e Uil". Chi lavora in pronto soccorso, settore nevralgico e tra i più a rischio in termini di sicurezza degli operatori, avrà, in base al turno e al profilo, da subito 420 euro mensili, frutto del citato aumento più altri 250 euro di indennità.).

Vengono anche rafforzate le tutele a favore dei sanitari costretti a lunghe assenze per curare gravi patologie e sottoporsi a terapie salvavita. "Diritti, stipendi e potere di acquisto battono 1-0 la propaganda – evidenzia ancora Gennaro Ferrara della funzione pubblica della Cisl – abbiamo lottato come leoni per i 5.500 lavoratori della sanità reggiana. Possiamo restituire dignità, tutela legale e salari più pesanti ad essi e andremo subito a recuperare gli arretrati che sono dovuti".

La Cgil, come riportato, ha rifiutato di apporre la sua firma, con la Uil, all’accordo. Le motivazioni le chiarisce la Funzione Pubblica Nazionale del sindacato guidato da Maurizio Landini: "Il contratto mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita, un taglio del 10% all’aumento di stipendio dei professionisti della sanità. Mentre il costo della vita, infatti, è balzato al +16%, i salari aumentano appena del 5,7%".

Inoltre, prosegue il segretario della Cgil nazionale, "peggiora i carichi di lavoro dando mano libera sulla pronta disponibilità, blocca di fatto differenziali economici e incarichi per mancanza di risorse, non risolve problemi come quello della mensa e della retribuzione spettante nei giorni di ferie".