Sanità, il medico e assessore dell’Unione Carlo Boni: "Basta coi battibecchi politici, bisogna collaborare"

"Leggo con una certa amarezza gli interventi dei sindaci ed ex sindaci della nostra montagna, nonchè le prese di posizione di partiti e consiglieri regionali riguardo la situazione della medicina del territorio del nostro distretto di Castelnovo Monti: è una Polemica vuota di sostanza". A intervenire nel dibattito in corso sulla sanità in montagna stavolta è l’assessore dell’Unione Comuni d’Appennino, Carlo Boni (medico pediatra). "L’Unione Montana faccia il suo mestiere e chieda quello che serve al nostro territorio".

Per il dottor Boni ci sono 4 punti fondamentali su cui dovrebbero lavorare insieme amministratori e medici per ridurre le liste di attesa e risolvere così i vari problemi della sanità del distretto montano.

ù"Uno: l’attivazione della telemedicina – dice – che comporterebbe una netta riduzione di attesa per le consulenze specialistiche e un azzeramento del disagio connesso alle difficoltà di percorrenza della nostra popolazione. Due: incontri, ascolto e collaborazione con i medici del territorio per un lavoro sempre più in equipe per superare la carenza dei medici, un lavoro fatto insieme moltiplica i risultati Tre: basta la pretesa dell’ambulatorio sotto casa, è superabile dalla tecnologia disponibile. Quattro: limitare la richiesta di prestazioni inutili per una medicina difensiva, fonte di sprechi".

"L’Unione montana si riappropri delle proprie fondamentali funzioni – conclude quindi Boni – rinunciando ai giochi della politica che non fanno altro che allontanare i cittadini, sempre più delusi e rassegnati, dalla partecipazione attiva alla vita della loro comunità. Amministratori di destra o di sinistra, cerchiamo insieme le soluzioni ai problemi".

s.b.