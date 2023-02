Sanità in affanno? Non sono i soldi, ma il personale

In realtà non emergono, a fronte di evidenti difficoltà, anche tutti i successi raggiunti anche in questi difficili anni dalla nostra sanità. Ad esempio lei cita le liste d’attesa, ma da mesi è in atto un recupero rombante del pregresso, cosa che non si può dire per tutte le ausl della nostra regione. Quelle che rimangono difficili da smaltire, sono quelle dove mancano i professionisti.

Il dramma odierno della sanità, almeno quella alla nostra latitudine, non è la mancanza di fondi, o non solo. Ma è soprattutto questo: l’assenza dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio... Ed è un problema che non è affatto gestibile in autonomia dalla sanità locale, perché frutto di scelte del passato a livello ministeriale e di cui ora pagano tutti le conseguenze. La riapertura dei pronto soccorso di Scandiano e Correggio, possibile solo grazie ai famosi medici ’a chiamata’ delle cooperative, è soltanto parziale. Ma è chiaro che mentre durante il giorno un cittadino può contare sulla medicina classica territoriale, è nelle ore notturne che avere un importante servizio d’urgenza può fare la differenza. Pensiamo soltanto agli incidenti stradali gravi: capitano quasi tutti al calar della luce. Per ora bisognerà accontentarsi, vedremo se in futuro si potrà estendere l’apertura anche oltre l’orario previsto dalle 8 di mattina alle 8 di sera.