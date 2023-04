Sanità, in arrivo 15 milioni dal Pnrr

Sono circa 15 milioni di euro, derivanti da risorse del Pnrr, quelli previsti per interventi al sistema sanitario e assistenziale nella Bassa reggiana, con investimenti su strutture a Guastalla, in particolare l’ex casa di riposo e l’ospedale. Previsti anche quasi 2,2 milioni di euro per attrezzature e strumentazioni mediche e diagnostiche, tra cui risonanza magnetica, Tac, diagnostica radiologica digitale, due mammografi e altre attrezzature.

L’altra sera, in un’affollata assemblea alla sala civica di Guastalla, i sindaci del territorio, dirigenti, operatori e tecnici Ausl hanno parlato ai cittadini, illustrando progetti, programmi e tempi di intervento. Oltre 14 milioni e 600 mila euro, riguarderanno l’adeguamento antisismico per l’ospedale di Guastalla, la realizzazione della Casa di Comunità, ospedale di Comunità e Casa della salute all’ex casa di riposo di largo Gramsci, fino alla creazione della sala operativa territoriale. A giugno è previsto l’avvio dei lavori, da concludere entro il 30 giugno 2026.

Intanto stanno concludendosi i lavori di ampliamento del pronto soccorso ospedaliero e, forse già da giugno dovrebbero iniziare gli interventi per messa in sicurezza e adeguamento antisismico di due aree dell’ospedale. E mentre per l’ex casa di riposo non si andranno a intaccare servizi, visto che la struttura è da tempo inutilizzata, per gli interventi all’ospedale occorrerà modificare l’uso di alcuni spazi.

Il direttore generale Ausl, Cristina Marchesi, ha fornito rassicurazioni: "Stiamo studiando tutte le alternative per non interrompere nessuno dei servizi in atto all’ospedale guastallese". La Casa della comunità prevede un investimento di oltre cinque milioni di euro, altri tre milioni e 300 mila euro per l’ospedale di comunità, con 18 posti letto fra stanze singole e doppie, tutte dotate di servizi autonomi.

Durante l’assemblea non sono mancati momenti di contestazione, in particolare sulla perdurante chiusura del Punto nascite e della Pediatria a Guastalla, ma soprattutto sui tempi di attesa per gli esami specialistici e la necessità, purtroppo frequente, di trasferimenti in altri ospedali (Reggio, Montecchio, Carpi e perfino Castelnovo Monti) per prestazioni che dovrebbero essere la prassi in quello che definito "il secondo ospedale reggiano dopo il S.Maria Nuova".

Antonio Lecci