Sanità in lutto: addio ad Anceschi, stimato tecnico di radiologia al Magati

Ha suscitato vasto cordoglio la scomparsa di Valter Valerio Anceschi, una persona molto nota e familiare agli scandianesi. Anceschi si è spento all’età di 76 anni, nel reparto del Core di Reggio, lasciando nel dolore la moglie Elsa Anna Rossi, i figli Roberta e Loris, il genero Daniele, la nuora Claudia, la nipote Lucilla, il fratello Mirto e i parenti tutti. Valerio fu un apprezzato tecnico di radiologia per trentacinque anni in servizio all’ospedale Magati di Scandiano, conoscendo e facendosi stimare da diverse generazioni di colleghi e scandianesi. Residente in paese, nel quartiere Giardino, da alcuni anni Anceschi si era trasferitocon la famiglia ad Albinea. Amante della natura, assieme al fratello era solito dedicarsi alla montagna con lunghe camminate e ciaspolate. A Scandiano, negli anni ’90 Anceschi organizzò diverse edizioni, assieme ad amici appassionati, della mostra ornitologica allestita nei capannoni dell’Ente Fiera di Ppiazza Prampolini. In quegli stessi anni Valerio salì agli onori delle cronache vincendo un premio internazionale per i canarini più belli.

I funerali si svolgeranno a cura delle Onoranze Anceschi domani muovendo alle 9.30, dopo una benedizione dall’obitorio dell’ospedale Magati per l’Ara crematoria del cimitero di Coviolo.

gi. fi.