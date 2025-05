Sanità, innovazione digitale. Cartella clinica ’Matilde’: premiata l’Ausl reggiana

’Innovazione Digitale in Sanità’, l’Ausl Irccs Reggio Emilia vince il premio assegnato dal Politecnico di Milano per il progetto ’Cartella Clinica Informatizzata Territoriale Matilde’. Il premio è stato conferito il 22 maggio scorso a Milano, nell’ambito del convegno annuale dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico.

Il progetto si è posto come obiettivo l’estensione delle tecnologie digitali, già consolidate in ambito ospedaliero, anche nei contesti territoriali, al fine di creare un percorso di presa in carico unico e continuo del paziente.

La cartella clinica ’Matilde’ consente infatti a tutti i professionisti di consultare e gestire in modo integrato i dati di cura del paziente, dalla fase territoriale fino all’eventuale ricovero, comprendendo anche i percorsi domiciliari e sociali.

Il sistema ’Matilde’, in uso nei contesti ospedalieri della provincia di Reggio già dal 2013, e già oggetto di riconoscimenti nazionali e internazionali, permette inoltre di portare la documentazione sanitaria sul fascicolo sanitario elettronico e al proprio medico di medicina generale o pediatra. Per i percorsi ospedalieri e territoriali complessi è anche possibile per il paziente o il suo caregiver il dialogo con il team socio-sanitario tramite l’app Matilde@Home fruibile da smartphone o tablet.

’Matilde’ coinvolge attualmente, oltre agli oltre 4mila operatori ospedalieri anche 300 professionisti sanitari della sanità territoriale ed è utilizzato su oltre 150 dispositivi che affiancano le unità mobili dell’assistenza domiciliare Integrata (l’ultimo recente approdo è proprio l’utilizzo nel percorso di assistenza domiciliare).

A oggi oltre 7mila 500 pazienti sono seguiti su questa piattaforma digitale e ogni mese 20mila prestazioni sanitarie territoriali sono registrate e rese possibili anche da questo strumento.

La piattaforma è la base anche per la presa in carico in Telemedicina sul territorio: dalla televisita, già adottata dall’Ausl (oltre 19mila prestazioni nel 2024) fino al tele-monitoraggio in corso di attivazione a seguito di finanziamenti Pnrr coordinati dalla Regione Emilia Romagna.

La piattaforma sarà presto estesa per dare continuità nella gestione digitale anche a case residenze anziani, servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale, servizi sociali comunali-unionali, garantendo un sempre maggiore coordinamento e ottimizzazione delle risorse.

"Complimenti per l’importante riconoscimento a tutti i professionisti che hanno contribuito al raggiungimento di questo bel risultato", sottolinea il Direttore Generale dell’Ausl Irccs Davide Fornaciari.