Sanità, investimenti per 16 milioni Nasceranno tre ’Case di comunità’

di Settimo Baisi

Previste nuove strutture sanitarie in montagna per un investimento di 16 milioni di euro dal Pnrr. L’annuncio lunedì sera al parco Tegge di Felina durante un incontro alla presenza di responsabili del sistema sanitario reggiano, amministratori della montagna, molti cittadini tra cui medici e personale sanitario ospedaliero.

Accolti con interesse gli investimenti, soprattutto dai sindaci dei Comuni dell’Unione Appennino. Non sono mancate osservazioni critiche dal pubblico, qualcuno ha sottolineato la carenza dei servizi sanitari, ricordando che le liste d’attesa si allungano sempre di più fino ad arrivare alla sospensione delle prenotazioni, con gravissimi disagi.

La serata ha visto la presentazione di importanti lavori sui servizi territoriali e ospedalieri per il distretto di Castelnovo Monti. Degli oltre16 milioni di euro, circa la metà è destinata all’ospedale di Castelnovo Monti. Un investimento che non ha precedenti in montagna.

Il ginecologo Carlo Boni, consigliere comunale di Castelnovo Monti con delega alla salute, ha espresso molte perplessità sul futuro della sanità: "L’azienda sanitaria ha presentato i futuri investimenti in opere murarie per quasi 16 milioni - afferma Boni –, il rischio è di creare delle ‘casse vuote’. In questo incontro è mancata l’espressione della preoccupazione per la mancanza di personale sanitario. Cosi la mancanza di professionisti e specialisti ha fatto emergere le difficoltà in cui versa il sistema sanitario. Liste di attesa chiuse alle prestazioni di visite specialistiche, tempi biblici per gli esami, difficoltà a mantenere l’assistenza sul territorio, insomma un sistema che pare prossimo al crollo. Credo che nessuno con un minimo di onestà intellettuale possa ascrivere alla Ausl reggiana e ai suoi dirigenti una qualche responsabilità rispetto a una situazione che è comune non solo a tutta Italia, ma ai principali sistemi europei. Tagli continui per mantenere il benessere, privilegio di pochi".

Oltre agli investimenti al Sant’Anna, riguardanti la terapia intensiva, nuova apparecchiatura tac e altre moderne apparecchiature tecnologiche, verranno realizzate tre nuove strutture sanitarie sul territorio, ossia tre ‘case della salute’ nei comuni di Castelnovo Monti (nei pressi delle sedi Croce Verde e Rsa Villa delle Ginestre), a Villa Minozzo (nel centro del capoluogo dove ha sede la Croce Verde e altri servizi sanitari), a Carpineti (sarà realizzata una casa comune in centro dove già si trovano i servizi sanitari).

"Sono importanti investimenti - dice il sindaco Tiziano Borghi - che mirano al totale cambiamento del sistema sanitario attuale. Tutto questo comporterà inevitabili disagi". All’incontro sono intervenuti Cristina Marchesi (direttore generale dell’Ausl Irccs di Reggio), Enrico Bini (sindaco di Castelnovo Monti), Vincenzo Volpi (sindaco di Toano e presidente dell’Unione Montana dei Comuni Appennino Reggiano), oltre a diversi medici e tecnici dell’Ausl.

"Siamo soddisfatti dal punto di vista del personale medico di base e personale ospedaliero - ha detto Volpi – per le strutture finanziate con il Pnrr, ci sono tempi da rispettare, le scadenze sono in parte nel 2024 e in parte nel 2026, i lavori sono già stati assegnati alle ditte. Proprio per rispettare questi tempi, è probabile che sia posposto l’intervento previsto al pronto soccorso, in quanto finanziato dalla Regione".