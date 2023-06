Sanità, la coalizione sinistra-M5S vuole un consiglio comunale in piazza

La coalizione politica "Si può fare", che alle recenti elezioni comunali a Correggio ha unito Sinistra Italiana, M5S, Prc e lista civica Abc, prepara le prime iniziative del nuovo mandato amministrativo locale. Tra gli obiettivi principali della lista guidata da Giancarlo Setti figurano l’adesione dell’ente locale alla proposta di legge di iniziativa popolare "Riprendiamoci il Comune", la convocazione di un consiglio comunale in piazza sui tema della difesa del sistema sanitario pubblico. Che a Correggio è di forte interesse, anche dopo la riapertura del servizio di "pronto soccorso" all’ospedale San Sebastiano. Si punta pure all’organizzazione, in occasione del mercato locale, di banchetti e punti di informazione "per sostenere la partecipazione alla manifestazione nazionale del prossimo 24 giugno a difesa e tutela della sanità pubblica e per raccogliere firme contro la guerra e per l’avvio di iniziative di pace".

La coalizione "Si può fare" intende pure dare un seguito al proprio impegno sulla "partecipazione".

"La relazione e la comunicazione con i cittadini – dice Setti – sono un dato fondamentale perché permette alla gente di presentare le necessità ed esporre le problematiche locali, promuovendo la partecipazione alle politiche pubbliche locali, indispensabile per riuscire a superare il forte astensionismo che è in forte crescita anche nelle nostre realtà territoriali".