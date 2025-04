Sanità, la corte dei Conti: "Bocciata l’Ausl di Reggio: irregolarità nel 2023"

Ritardi nei pagamenti ai fornitori, sforamenti nei tetti di spesa, indebitamento fuori controllo: la Corte dei Conti boccia i bilanci 2023 delle Ausl di Reggio e di Parma. Valentina Castaldini e Pietro Vignali, consiglieri regionali di Forza Italia, fanno emergere la situazione e commentano: "È la dimostrazione dell’urgenza di un cambio di passo nella governance sanitaria regionale". La Corte dei Conti, nell’ambito di controlli a campione, quest’anno ha esaminato gli esercizi 2023 delle due aziende rilevando diverse irregolarità contabili e gestionali. Per Reggio, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha riscontrato, spiegano Vignali e Castaldini, "gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori, per un ammontare superiore a 250 milioni di euro, che hanno generato interessi passivi per 345mila euro". I giudici contabili richiamano l’attenzione sull’importanza di rispettare i tempi per evitare costi aggiuntivi legati agli interessi di mora, spesso particolarmente onerosi. Il pagamento tempestivo "è divenuto ancora più centrale nell’ambito del Pnrr, dove è considerato un parametro strategico".

Il livello di indebitamento dell’Ausl di Reggio inoltre è superiore ai limiti di legge. Nel 2023 il rapporto tra debito/entrate correnti ha raggiunto il 22,2% (nel 2021 era al 22,56%): il tetto massimo consentito è del 15%. La Corte richiama l’Ausl al fine di scongiurare rischi di insostenibilità finanziaria e di compromettere la tenuta complessiva degli equilibri di bilancio. È stato infine superato limite fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera, e chiedono correttivi: lo scostamento è stato dell’8,9% (129,6 milioni di euro), a fronte di un obiettivo prefissato del 6,3%. "I dati confermano ciò che da tempo denunciamo - sottolineano Castaldini e Vignali -, Le gravi difformità sono indice di una situazione critica delle Ausl di tutta la regione. Reggio e Parma presentano gravi squilibri gestionali, finanziari e organizzativi che non possono più essere ignorati. È necessario intervenire con tempestività, responsabilità e trasparenza per tutelare i cittadini, le imprese fornitrici e il personale sanitario. Forza Italia pretende risposte concrete e immediate dalla giunta De Pascale".