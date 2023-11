Sanità, la montagna lancia l’allarme: "No alle riforme calate dall’alto"

"La sanità territoriale non può essere lasciata ad una questione di colori politici. Le sue riforme non possono essere calate dall’alto. Occorre condivisione e, soprattutto, va apprezzato il contributo di tutte le componenti che operano sui territori".

E’ questo il messaggio che esce dal convegno organizzato dai consiglieri regionali della Lega Nord, Gabriele Delmonte e Maura Catellani, sabato mattina nel foyer del Teatro Bismantova a Castelnovo Monti.

Un incontro molto partecipato, ma civilissimo nei toni, e decisamente denso dal punto di vista dei contenuti.

Che, come accennato, hanno visto un ‘fil rouge’ per tutti: la tenuta dei servizi essenziali rappresentano la sfida più grande, che amministratori e cittadini dell’Appennino reggiano si trovano a dover affrontare oggi giorno.

Non è mancato un passaggio marcato sul tema della soppressione del Punto Nascite al Sant’Anna a Castelnovo Monti.

A sollevarlo la consigliera di minoranza in municipio, Nadia Vassallo.

"Non è semplicemente una questione di carattere sanitario, bensì identitario", ha affermato. "Dal 2017 non ci sono più ‘codici fiscali’ di gente nata a Castelnovo.

Cosa dovrebbe fare la Regione? Tornare indietro. Riaprire il punto nascite, riaprire la rianimazione 24 ore su 24 in ginecologia, ripristinare quel grande asse provinciale a livello di servizi sanitari che da Guastalla arriva sino a Castelnovo passando per Reggio".

"Infine – ha aggiunto Vassallo – la sensazione che si percepisce da qui, è che si stiano spogliando i territori per accentrare tutto nel capoluogo di provincia. I 70 milioni del Mire, alla fine, avrebbero potuti essere investiti in servizi sanitari territoriali. I ‘territori alti’ non dovrebbero essere abbandonati, bensì incentivati. Soprattutto dopo che, a causa del covid, sono stati riscoperti".

"Con la riforma regionale dell’emergenzaurgenza, il rischio è che l’intero sistema possa essere messo sotto stress", spiegano il dottor Roberto Pieralli (presidente regionale del Sindacato Autonomo Medici Italiani) e la dottoressa Daniela Pellati (referente regionale del medesimo sindacato).

"Da dicembre, da quanto è dato sapere, verrà soppressa l’automedica di Montecchio. Quindi, a parte Reggio, rimarranno in servizio solo quelle di Scandiano e Castelnovo Monti. Va da sé, che i tempi di intervento potrebbero allungarsi di molto, in una situazione in cui un paziente in emergenza perde il 10% dei parametri vitali ogni minuto che passa. Sul territorio di Reggio Emilia vi sono circa 8000 chiamate al 118 all’anno".

"E’ chiaro – fanno notare i due medici-sindacalisti – che se si diminuisce il numero dei mezzi presenti sul territorio, la qualità del servizio potrebbe abbassarsi enormemente".

"Così il cittadino che chiama, rischia di non vedersi arrivare l’automedica che magari è impegnata già in un altro intervento. A tutto questo si aggiunge anche che l’elisoccorso di Parma, per esempio, non vola più nelle ore notturne. Ci si deve affidare a Bologna o Brescia".

"Insomma – la conclusione – è come tirare una monetina in aria e vedere come va".

Particolarmente apprezzati, tra le persone presenti che hanno assistito al dibattito, anche quelli del sindaco di Ventasso Enrico Ferretti.

"I servizi essenziali – ha evidenziato il primo cittadino – sono indice importante del vivere civile di una comunità".

Ha trovato condivisione anche il parere del capogruppo di maggioranza al Consiglio Comunale di Castelnovo, il dottor Carlo Boni che ha rimarco la necessità di "dover lottare con le unghie e con i denti per ogni servizio che definisca qualitativamente e quantitativamente la vita dei nostri territori. Senza perdersi in polemiche che sono divisive e, soprattutto, autolesionistiche". Ni. Bo.