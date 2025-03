"Sanità, la politica ascolti di più i medici"

"Occorre più ascolto dei medici di medicina generale e del personale sanitario tutto. Rotazione delle equipe sui presidi ospedalieri provinciali; telemedicina e consulenze specialistiche; case della comunità con strumenti adeguati e ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. Questi i primi passi, mi rendo conto non semplici, ma indispensabili". È quanto afferma il dottor Carlo Boni, assessore del Comune di Castelnovo Monti e responsabile provinciale per la sanità di Italia Viva. "La recente designazione a responsabile provinciale sanità di Italia Viva - spiega - mi spinge ad una riflessione che va oltre i confini del nostro distretto montano". La carenza di medici e continui numerosi pensionamenti fanno pensare a una sanità sempre più in difficoltà, secondo Boni, e anche la nuova organizzazione delle Case di comunità corre il rischio di creare edifici vuoti di personale e soprattutto dei necessari strumenti diagnostici indispensabili a fare il vero salto di qualità all’assistenza territoriale. Oggi la telemedicina resta un obiettivo lontano.

"La politica è la grande assente – continua –. Ha detto no al Mes per gli investimenti in sanità accampando l’eccesso di indebitamento pubblico, per poi prendere in considerazione proprio in questi giorni un debito per le armi ben superiore. Gli ospedali, sempre più inevitabilmente indirizzati a concentrare la casistica in grandi centri, rischiano di produrre un definitivo abbandono delle zone più periferiche della provincia reggiana. Una efficace spending review passerebbe prevenzione e attenzione alla cronicità come priorità per una sanità più efficace". "È ormai chiaro che l’aziendalizzazione delle Ausl ha prodotto conti scassati e inefficienze clamorose – chiosa –. La china è chiaramente verso un punto di non ritorno del nostro sistema sanitario. Le proposte per tentare di salvarlo io credo passino da un serio confronto che parta dalla difesa dei diritti dei più deboli e più svantaggiati, con riferimento al territoriale".

Settimo Baisi