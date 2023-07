Sanità, la sinistra striglia i sindaci: "Non cedano a scelte contrarie all’interesse dei cittadini"

di Francesca Chilloni

Riforma sanitaria e trasformazione del sistema dell’emergenza-urgenza in Val d’Enza, critiche politiche alla maggioranza da parte dei consiglieri di Terra Viva (sinistra) dopo che il sindaco Luca Ronzoni (foto) ha illustrato in consiglio le decisioni della Conferenza Territoriale Socio-sanitaria e il gruppo ha presentato una lunga ed articolata mozione "in difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali" con particolare riferimento all’accorpamento con Traversetolo delle automediche (scelta che costerà la perdita di un mezzo)

La maggioranza ha chiesto emendamenti all’ordine del giorno: "Avevamo espresso la disponibilità ad accogliere praticamente in toto l’emendamento purché fossero mantenute le nostre richieste".

Il braccio di ferro si è concluso con due separate votazioni. L’ordine del giorno originario è stato bocciato, approvato il testo emendato: "Terra Viva ha votato contro non tanto per i contenuti, quanto perché il nostro ordine del giorno non era più riconoscibile".

La minoranza spiega: "Non riteniamo la corsa al ribasso una strategia da perseguire. Soprattutto i sindaci, lo abbiamo ribadito con forza, non devono cedere a ricatti o assecondare scelte che vanno contro l’interesse dei propri cittadini. Dovrebbero cominciare a dire anche dei no anziché dare sempre per scontato che non ci siano altre possibilità. Abbiamo sentito dire dal sindaco che il Ctss cioè loro, i sindaci, non hanno nessun potere e che il piano di riordino dei servizi era già stato deciso. È un’affermazione molto grave da parte di chi rappresenta l’autorità sanitaria del proprio comune".

"Se questo è l’atteggiamento – conclude la minoranza – ci sarà sempre qualcuno al di sopra che deciderà per noi. I sindaci devono rivendicare il loro ruolo, manifestare il proprio dissenso".