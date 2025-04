Sanità, l’azienda Usl rassicura: "L’Osco completerà l’offerta"

È prevista per il 2026 l’apertura dell’Osco (Ospedale di Comunità) a Montecchio. A specificarlo in una nota è l’azienda Usl di Reggio, in risposta anche ai timori di sindacati e lavoratori, che hanno organizzato mercoledì un presidio davanti al Franchini. Struttura su cui "non si fermano gli investimenti in termini strutturali e di progettazione dei servizi" torna sul punto l’azienda. L’ospedale "è al centro di una importante riqualificazione in ambito chirurgico ginecologico, proctologico, ortopedico, urologico ed oculistico – continua –. Con un punto di primo intervento che vede circa 19.000 accessi l’anno e un presidio di continuità assistenziale al servizio degli otto comuni del Distretto". L’Osco "completerà l’offerta territoriale – dice l’azienda – offrendo un livello di assistenza intermedio". La struttura accoglie infatti prevalentemente pazienti che non presentano patologie acute, ma hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a casa, che soffrono di malattie croniche o per cui, dimessi dall’ospedale, risulta difficoltoso il rientro a casa.

"Non è neppure in discussione il punto nascita – prosegue la nota – anche se i dati risentono del fenomeno della denatalità, al pari degli altri ospedali. La riqualificazione dei locali dovuta a problemi strutturali non prevedibili che ha richiesto di posticipare l’incremento della produzione chirurgica, è terminata, così come la riqualificazione della radiologia; a breve inizierà la programmata ristrutturazione della nefrologia e dialisi". "Si conferma inoltre – conclude l’azienda – la riorganizzazione delle aree internistica e chirurgica a partire da ottobre. Sono in corso adeguamenti organizzativi per garantire la continuità e la qualità del servizio, a fronte della variabilità delle dotazioni di personale infermieristico e nel contesto del noto trend nazionale di carenza di queste figure professionali".