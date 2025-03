Sanità, polemica continua. La maggioranza:: "Il Pd attacca chi lavora"

"La sanità è in crisi". Le liste di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ intervengono sul tema della sanità, argomento che negli ultimi anni ha spesso sollevato polemiche nel comprensorio ceramico reggiano. "Il consigliere Balestrazzi attacca, ma la verità è sotto gli occhi di tutti: la sanità è in crisi e noi difendiamo i cittadini – dicono le due liste –. Abbiamo letto con sconcerto le dichiarazioni del segretario del Pd locale Matteo Balestrazzi. Anziché occuparsi dei reali problemi della comunità, preferisce attaccare chi lavora per difendere i cittadini dai tagli alla sanità e dai disservizi. Le liste di maggioranza Noi per Casalgrande e Siamo Casalgrande hanno sempre lavorato con senso di responsabilità portando all’attenzione delle istituzioni le preoccupazioni concrete di famiglie e imprese".

Ribadiscono che le loro osservazioni "non sono propaganda, ma il riflesso di una realtà che chi come Balestrazzi, evidentemente troppo impegnato a difendere il suo partito anziché la cittadinanza, finge di non vedere. La prima verità è sotto gli occhi di tutti: dal 2 maggio la Regione ha introdotto un ticket di 2,20 euro a confezione di farmaco, mentre le visite specialistiche per famiglie con più figli sono state limitate. Decisioni che colpiscono duramente il ceto medio e chi già affronta difficoltà economiche. Mentre il Pd locale si preoccupa di coprire le scelte discutibili della Regione, noi ci siamo sempre battuti per la sanità pubblica con azioni concrete e non con parole vuote". Le due liste ricordano la loro battaglia per salvare il pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano. "Quando il rischio di chiusura è diventato concreto, noi eravamo in prima linea con raccolte firme, incontri pubblici e pressioni costanti sulle istituzioni", rimarcano dalla maggioranza.

m. b.