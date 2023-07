Sanità, prosegue con successo la raccolta firme per le automediche

Prosegue con successo la mobilitazione per la raccolta di firme per chiedere il ritorno del servizio di automedica all’ospedale di Correggio, dopo che l’Azienda sanitaria locale ha deciso di accorpare un unico equipaggio per tutta la Bassa e la Pianura reggiana alla sede Cri di Novellara. Una scelta fortemente contestata da tanti cittadini, ma soprattutto da numerosi operatori sanitari ed attivi nell’Emergenza-Urgenza, che ben conoscono le dinamiche – in costante mutazione – di questo tipo di servizio importantissimo per la collettività.

Due le petizioni attivate. Una di queste, avviata dalla coalizione "Si può fare", permette di raccogliere firme anche all’Urp del municipio di Correggio.

Intanto qualche segnale su questo argomento arriva anche dalla politica. L’altra sera il consiglio dell’Unione Bassa Reggiana, che comprende otto Comuni del distretto guastallese, ha approvato una mozione che impegna le amministrazioni pubbliche a sollecitare e richiedere la riattivazione di tutti i servizi pre Covid all’ospedale della Bassa, compresi Ginecologia-Ostetricia, Pediatria e il tanto atteso Punto Nascite, entro la fine del 2023.

E ci sono forze politiche che chiedono che le stesse richieste vengano inoltrate anche alla Regione Emilia-Romagna, sollecitando anche un ritorno a tempi di attesa meno lunghi per ottenere prestazioni specialistiche ed esami dalla sanità pubblica.