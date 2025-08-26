Sanità pubblica, la cena benefica. Solidarietà con Apro Ets e Sa.Re

Torna anche quest’anno la cena di beneficenza alla Festa del Pd a Reggio, che si tiene ancora una volta all’Iren Park. Nella serata della solidarietà dedicata alle associazioni, Apro Ets e Sa.Re saranno presenti a sostegno della Sanità Pubblica. La Cena Benefica che si terrà il 2 settembre alle ore 19.30 presso lo stand La Resdora all’interno di FestaReggio e il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’acquisto della nuova tecnologia GE-OEC3D, per la diagnosi del tumore al polmone, da donare al reparto d’eccellenza di pneumologia dell’Asmn-IrccS di Reggio Emilia, spesso oggetto di encomi da parte dei pazienti e dei familiari dei pazienti.

Il menù della serata prevede: bis di lasagne e gramigna, grigliata mista con patatine, insalata, polentine fritte, sorbetto, acqua e lambrusco con alternative disponibili per vegetariani e celiaci.

Il costo della cena è di 30 euro e per informazioni o prenotazioni si possono chiamare i numeri 375-9015826 o 335-437256. Inoltre, alla presenza di medici e infermieri del reparto di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva, sarà l’ occasione per raccontare i progressi del progetto ‘Per Te’: l’autunno vedrà infatti la realizzazione della seconda parte del progetto, che consentirà di portare l’intelligenza artificiale associata a colonscopia nelle sedi di Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano.

Cesare Corbelli