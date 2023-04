Sanità pubblica, la coalizione ’Si può fare’ alza la voce "I consigli comunali devono riacquistare il ruolo di controllo"

Si è parlato di Sanità pubblica l’altra sera a palazzo dei Principi a Correggio, in un incontro pubblico promosso dalla coalizione "Si può fare", in campo alle prossime elezioni comunali a Correggio, guidata dal candidato sindaco Giancarlo Setti (foto). Sono intervenuti il dott. Gianluigi Trianni, già direttore sanitario e direttore generale, e il dott. Fabrizio Aguzzoli, già chirurgo oncologo del "Core". Forte l’attenzione alla sanità pubblica locale: "Occorre riportare i consigli comunali a quel ruolo di controllo e garanzia grazie al quale il servizio sanitario pubblico riacquisti una dimensione conforme ed egualitaria", ha detto Setti, richiedendo l’istituzione di una "Consulta della salute".

E Gianni Tasselli (Prc) ha aggiunto: "Quello che a tutti i correggessi è noto come pronto soccorso, riaprirà il prossimo 17 aprile, dopo oltre tre anni di chiusura. Ma sarà una struttura depotenziata: funzionerà solo in orario diurno, non ci sarà un’automedica in orario notturno, sarà gestito da medici a gettone consolidando ulteriormente il "primato" negativo di Reggio Emilia come provincia con il maggior numero di medici chiamati dal privato". Forte poi la denuncia sullo "scarso numero di medici di base e sull’immobilismo politico che non ha mai superato il numero chiuso, soprattutto nelle specializzazioni".