Sanità, richiesta di Ferrari all’Ausl: "Servono interventi più strutturali"

In merito al dibattito in corso sulla sanità in Appennino, in particolare sulla situazione dell’assistenza territoriale, interviene il presidente dell’Unione Appennino e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari: "Abbiamo capito da tempo che la carenza del personale sanitario e dei medici in particolare non è più un tema riguardante solo certi territori, è un tema endemico e credo che l’Ausl se ne stia facendo carico attraverso soluzioni che al momento sono, giocoforza, di sola emergenza". Quello che l’Unione chiede all’Ausl "è di provare a ipotizzare interventi più strutturali – continua –. Abbiamo condiviso nel corso di incontri che si sono tenuti in questi giorni con la Direzione generale e con la Direzione di distretto montano questi temi. Crediamo sia giunto il momento di dare una nuova forma organizzativa alla sanità territoriale, mantenendo un occhio di riguardo per un territorio che ha delle fragilità sia per il tipo di popolazione che abbiamo, dall’età media molto elevata, sia le distanze del crinale da percorrere".

"Si devono cercare interventi innovativi come la telemedicina, sono convinto che la dovremmo portare come progetto sperimentale in tempi rapidi sul nostro territorio – aggiunge –. Il servizio aiuterebbe molto a risolvere problemi di mancanza di personale trasmettendo anche un’idea di prossimità delle cure, diversa dal passato con un cambio di paradigma: la cura che vada incontro al malato".

L’Unione, i comuni, i sindaci non si rassegniamo a questa situazione di carenza, però avvertono le difficoltà di trovare il personale nella comunità nelle strutture sociale come le Rsa. "Il tema riguarda tanti ambiti di vita e della salute delle persone. – conclude Ferrari –. Ci vogliono coraggio, idee innovative, di grande concretezza, che recuperino anche fiducia nel dialogo tra le istituzioni e l’Azienda sanitaria, che dal mio punto di vista non è mai venuta meno, anzi a volte giochiamo al tiro al bersaglio per trovare un colpevole, quando invece tutti siamo responsabili".

s.b.