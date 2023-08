Sanità, stasera l’assemblea

Ci saranno novità e approfondimenti importanti? Oppure si dovranno ascoltare ancora una volta le "rassicurazioni" già ben note dei dirigenti della Sanità pubblica reggiana sulla riorganizzazione del sistema di Emergenza-urgenza sul territorio locale? Se lo chiedono in molti, a Correggio e non solo, in vista dell’assemblea pubblica che è stata convocata per stasera alle 21 al centro sociale XXV Aprile. Un’assemblea voluta dai sindaci dell’Unione Pianura Reggiana. Ma ciò che si contesta maggiormente – non solo da cittadini ma anche da operatori sanitari direttamente coinvolti nell’Emergenza territoriale – è l’aver lasciato un’unica automedica, con base a Novellara, su un vasto territorio rappresentato dai distretti di Correggio e Guastalla, con rischio di criticità in caso di emergenze contemporanee.