Sanità, Terre dei Boiardo: "Aderiamo alla cena per aiutare la radiologia"

"La sanità locale in questi anni nei nostri territori è stata smantellata dalla sinistra: noi ci schieriamo in prima fila per tutelarla e partecipiamo numerosi ad eventi come quello del 12 dicembre per sostenere un servizio che la gente del distretto ceramiche vuole potenziare". A dichiararlo è l’associazione Terre dei Boiardo: il presidente Alessandro Mattioli e le sue due vice Milena Pioppi e Katia Merli annunciano d’aderire alla cena del 12 dicembre al circolo I Colli di San Ruffino per la radiologia del Magati. L’associazione ha tra i suoi obiettivi la "tutela della sanità locale e una spiccata vocazione al sostegno della socio assistenza. Tra le nostre missioni vi è la difesa strenua del Magati, dei suoi reparti specialistici e del pronto soccorso".

m. b.