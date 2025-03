Sanità, Uil alza la voce: "Dipendenti in fuga perché non valorizzati. Così il sistema collassa"

Reggio Emilia: sanità al collasso e infermieri in fuga. È questo il grido di allarme lanciato dalla sezione reggiana del sindacato Uil Fpl che pone l’accento su una delle questioni più spinose degli ultimi mesi, non ultime le continue proteste da parte del personale infermieristico per svariati motivi che portano, come conseguenza, alle dimissioni dei lavoratori stessi, creando così un buco nel personale che si riflette anche sui pazienti assistiti da un organico ridotto all’osso.

"L’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia rischia una grave crisi – si legge nel comunicato emesso dalla Uil reggiana –. Numerosi infermieri stanno abbandonando la professione, e molti altri sono pronti a farlo. La Uil Fpl denuncia una situazione allarmante, con carenze di personale che superano le duecento unità tra il 2024 e i primi mesi del 2025. Le assunzioni sono bloccate, aggravando un quadro già critico. Alcune cause del disagio di questi professionisti sono le retribuzioni inadeguate e la scarsa valorizzazione professionale nonché la mancanza di piani di carriera, la mobilità interna e la flessibilità nella gestione dei turni inesistente, utili a garantire la conciliazione vita/lavoro, gli straordinari diventati ormai la norma, con superamento dei limiti contrattuali, le assunzioni insufficienti a coprire il turn-over ne conseguono perdita di motivazione e senso di appartenenza di questi professionisti".

L’appello urgente che lancia la Uil Fpl richiede un intervento immediato dell’Azienda Sanitaria e delle istituzioni; in particolare sussiste la necessità di strategie concrete per trattenere e valorizzare i professionisti, la riduzione della burocrazia e un maggiore coinvolgimento del personale, lo sblocco delle mobilità, copertura dei posti vacanti per gli incarichi di funzione, assunzioni adeguate a fronte del turnover degli ultimi mesi, turni flessibili e, non ultimo, un piano fra azienda e istituzioni contro le aggressioni al personale.

"Le condizioni di lavoro insostenibili - prosegue la nota -, senza trascurare le continue aggressioni al personale sanitario, causano continue ripercussioni sulla qualità dell’assistenza e scoraggiano i giovani ad intraprendere carriere sanitarie. La poca attrattività della città, viste le mancate politiche abitative presenti sul territorio, non incentivano i giovani professionisti sanitari che dal sud Italia si spostano lungo lo stivale a scegliere Reggio Emilia come meta".

Cesare Corbelli