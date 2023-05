Sant'Ilario, rapinatore solitario in farmacia a Calerno

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 29 maggio 2023 – Rapina ai danni della farmacia di Calerno, a Sant’Ilario d’Enza, verso le 18 di lunedì 29 maggio. E’ accaduto in via XXV Luglio. Un uomo, con volto colpito da cappellino e occhiali da sole, è entrato nella farmacia per farsi consegnare il denaro in cassa, minacciando l’operatore con un coltellino. Poi è fuggito con i soldi, ma senza provocare conseguenze fisiche a nessuno. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della locale caserma. In base alla descrizione sommaria del rapinatore, sono state avviate le ricerche in tutta la zona, comprendendo pure la vicina provincia parmense. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo di Reggio per raccogliere eventuali elementi di prova da analizzare con strumenti scientifici.