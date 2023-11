Santa Caterina, domani inizia la fiera

Tre giorni di festa per la fiera di Santa Caterina, patrona di Scandiano. Tanti banchi di produttori agricoli e associazioni del territorio animeranno le vie del centro domani, sabato 25 (giorno di Santa Caterina) e domenica 26 novembre. Da ieri è iniziato l’appuntamento per gli amanti del luna park che, come ogni anno, sarà allestito in piazza Prampolini, di fianco al cinema teatro Boiardo, fino al 27 novembre.