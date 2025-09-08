Santa Croce, si festeggia: "Dieci anni di comitato"

Dieci anni di Comitato Ascoltare Santa Croce: "Un traguardo importante che segna una volontà di ascolto attivo, partecipazione civica e dialogo costruttivo con i cittadini del quartiere". E che merita un festeggiamento in piena regola: tutti i residenti, le associazioni e gli amici del quartiere sono invitati a partecipare all’appuntamento di venerdì 19 settembre alle 21, presso il Centro Sociale Orti di Montenero (Via Monte Nero, 10, Reggio Emilia).

Era la fine del 2014 quando partì l’esperienza di ’Via Veneri non mollare’, poco dopo allargatasi fino a coinvolgere anche il quartiere di Santa Croce. "Ascoltare Santa Croce si è affermato come uno spazio di confronto aperto, indipendente e inclusivo, capace di promuovere iniziative concrete per migliorare la qualità della vita nel territorio – dicono il presidente Stefano Buffagni e i membri del Comitato –. In questi dieci anni abbiamo raccolto segnalazioni, organizzato incontri pubblici, promosso momenti di riflessione collettiva e ci siamo fatti portavoce delle istanze del quartiere presso le istituzioni locali. L’impegno dei volontari e il sostegno dei cittadini sono stati il motore di un percorso che ha rimesso al centro l’ascolto e il senso di comunità".

Tante le se le battaglie e le proposte: sui rifiuti abbandonati e il degrado urbano, sugli immobili occupati, sulla sicurezza e sullo spaccio, sulle problematiche relative alla viabilità. Così come tante sono le azioni direttamente curate dal Comitato come la pulizia periodica del quartiere, le camminate di presidio, la promozione di momenti aggregativi e di azioni solidali. "Il nostro cammino è iniziato dieci anni fa, ma è più vivo e attivo che mai".

Proprio per questo l’evento del 19 settembre sarà anche l’occasione per rilanciare i punti contenuti nella lettera ai candidati sindaci inviata dal Comitato nel marzo 2024, alcuni punti in particolare saranno evidenziati al sindaco e alle istituzioni invitate alla festa. "In particolare – spiegano – la riapertura a doppio senso di marcia del Viale Ramazzini, la necessità di maggior presidio delle forze dell’ordine in Piazzale Europa, la messa in sicurezza dell’area ex Gallinari, il contenimento del degrado urbano e il ripristino della legalità in alcune zone del quartiere".