Santa, danza alle Reggiane. Le repliche straordinarie

· Un grande successo per Santa, alle Reggiane Parco Innovazione. La performance del Ccn/Aterballetto, in cui l’arte di Maurizio Cattelan incontra la danza di Lara Guidetti e la narrazione di Nicolas Ballario. Il 2 luglio sono state aggiunte tre repliche straordinarie - alle 19,30, 21 e 22,15 – e i biglietti saranno in vendita da domani (su www.biglietteriafonderia39.it/home.aspx ingresso 5 euro).

· Sempre nell’ambito di Restate, oggi ai Chiostri di San Domenico, alle 19, per Musicae Civitas si esibiscono gli allievi della classe di Composizione e dall’attività del Laboratorio di Musica Contemporanea del Conservatorio Peri-Merulo.

· Alle 21, al Mauriziano, si parla della battaglia del Rodano e dei canali del quartiere Venezia, con i racconti di Massimo Montanari e Gigi Cavalli Cocchi.

· All’Arena Stalloni, alle 21,30 ha inizio la proiezione del film ’Flow – Un mondo da salvare’ di Gints Zibalodis.

· Domani sera il centro storico sarà invece animato da un nuovo ’Mercoledì da Leoni’, con un ricco programma. Alle 18 in piazza San Prospero, la rassegna ’Orediciotto’ accoglierà Nives Meroi, una delle più importanti alpiniste italiane, protagonista dell’incontro ’Gambe e braccia per aprire nuove vie’, in dialogo con Antonella Gualandri, vice presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby. Alle 21, sempre in piazza San Prospero, appuntamento con ’Azzurro è l’eroe’, uno spettacolo narrativo e musicale che intreccia le testimonianze appassionate del giornalista Leo Turrini alle note evocative del musicista Giordano Mazzi. Alle 21 in piazza Prampolini, ’"Twistin’ the night away’: spettacolo che celebra la musica e lo spirito degli anni Cinquanta con swing, rock and roll e tanta voglia di ballare sotto le stelle. Alle 20, tra Isolato San Rocco e piazza della Vittoria, tornerà ’Corpo Urban’: capoeira, parkour e discipline street intrecciate in una sequenza dinamica di energia. Alle 20.30, in piazza del Popol Giost, Divino Urbano, danza e un dj set.

