Santa Dorotea, l’inaugurazione: "Nuovo defibrillatore pubblico"

È stato ufficialmente inaugurato giovedì, davanti alla scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto, il defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) donato dall’istituto scolastico al Comune di Casalgrande. La cerimonia si è svolta alla presenza di studenti, insegnanti, dirigente scolastico, gestore dell’istituto, cittadini, il sindaco Giuseppe Daviddi assieme all’amministrazione, i volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande. È il sesto Dae pubblico del progetto ‘Casalgrande For Life’ promosso con grande impegno da Ema con l’obiettivo di dotare l’intero territorio comunale di questi presidi salvavita accessibili a chiunque.

"Ringraziamo – dicono da Ema – di cuore la scuola Santa Dorotea per questo importante dispositivo donato alla collettività, il primo della frazione di Casalgrande Alto. Sempre a Casalgrande Alto, in via Liberazione, in aprile sarà inaugurato un altro defibrillatore acquistato grazie a due iniziative per raccogliere fondi. Entro giugno, in tutto il comune, saranno dieci i presidi salvavita attivati". Intanto il 12 aprile alle 20.30 al Parco del Liofante di Salvaterra, Proloco Casalgrande in collaborazione con Ema organizza una cena benefica per l’acquisto di un Dae nella zona del Parco Amarcord a Casalgrande. Per prenotazioni della cena: 339/2667149.

Matteo Barca