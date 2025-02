Santa Vittoria, non c’è pace. Proteste per una nuova antenna

Non c’è solo il progetto Biometano a far discutere in paese. A Santa Vittoria di Gualtieri c’è mobilitazione anche per una antenna telefonica per la quale è stata presentata una domanda alle autorità locali per la collocazione dell’impianto in un’area adiacente il torrente Crostolo, vicino ad abitazioni e a un esercizio commerciale. La conferma arriva dal gruppo consiliare GualtieRinnova, guidato dal capogruppo Cristina Reda (foto): "Per quanto il terreno previsto per la collocazione sia privato – dicono dalla lista civica gualtierese – è fondamentale impedire l’installazione dell’antenna in un luogo vicino ad abitazioni e per di più adiacente al torrente, in un’area che potrebbe essere considerata un sito ad elevato rischio idraulico".

La mobilitazione è in atto tra i cittadini della zona. Intanto, stasera alle 21 alla sala civica di Santa Vittoria, a palazzo Greppi, è in programma l’assemblea organizzata dal Comitato Aria Buona, contrario al progetto dell’impianto di biometano di strada D’Este, con la partecipazione del prof. Gianni Tamino, esperto nel campo dell’uso delle biomasse.