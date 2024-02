Santachiara vuole il tris. È il candidato del Pd

Ci sono sindaci che rinunciano al secondo mandato e chi invece punta al tris. Accade a Campagnola, dove l’attuale primo cittadino, Alessandro Santachiara, è il candidato sindaco per il centrosinistra.

Lo ha formalizzato l’assemblea del Pd locale, l’altra sera, votando all’unanimità la proposta del terzo mandato per Santachiara, che cinque anni fa è stato a capo dell’unica lista in campo alle elezioni comunali di Campagnola.

Nel mandato ormai in scadenza, infatti, in consiglio comunale ha operato solo il gruppo di maggioranza, senza alcuna forza a rappresentare le opposizioni. Per le prossime elezioni sembra invece possibile che possa essere della sfida alle urne pure una lista: civica oppure dei partiti di centrodestra.

"Alessandro è stato un sindaco di grande spessore e capacità – spiega il segretario Pd del paese, Cerico Valla, che è pure consigliere – in grado di portare avanti un percorso di sviluppo della comunità. Non ha mai rinunciato a mettere in cantiere progetti per il bene della comunità, riuscendo a reperire finanziamenti importanti. Siamo felici che l’assemblea Pd abbia sostenuto all’unanimità la proposta del direttivo di proseguire in continuità il percorso avviato dieci anni fa".

Intanto, Valla conferma come sia già iniziata l’attività per formare la lista civica a sostegno di Santachiara, "coinvolgendo forze nuove e fresche, per dare fisionomia a questa nuova esperienza di amministrazione".

"Dopo due mandati in cui ci si è concentrati soprattutto a costruire e realizzare progetti per Campagnola, per le sue strutture – conclude Valla – i prossimi cinque anni ci vedranno soprattutto impegnati alla costruzione di relazioni, con particolare attenzione alle persone e al sociale".

a. le.