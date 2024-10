Sant’Anna, chiuso l’ingresso principale

Da questa mattina nuovi ingressi all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per l’inizio di nuovo intervento antisismico. Prende il via la seconda fase di intervento sul Corpo H dell’edificio ospedaliero, il che prevede la chiusura del’accesso dall’ingresso principale al piano 1 (di fronte all’accesso al Cup e Sala Prelievi) per tutto il periodo dei lavori, stimato in circa 12 mesi. L’accesso viene garantito esclusivamente dall’ingresso del piano 3 (quello in fondo al parcheggio pubblico di fronte alla Caserma dei Carabinieri) aperto quotidianamente dalle 7 alle 20. Resteranno naturalmente fruibili gli attuali accessi al piano 1 per gli utenti che si devono recare al Pronto Soccorso e/o agli sportelli Cup/Saub ed al Centro Prelievi e quello al piano 3 antistante il servizio di Emodialisi. Nelle immediate vicinanze dell’accesso al piano 3 vi sono alcuni parcheggi, delimitati con strisce gialle e scritte Riservato Ausl’, per la sosta e la fermata dei mezzi di soccorso, volontariato sanitario ed auto di servizio della Azienda Usl. L’Ausl si scusa per eventuali disagi che potranno verificarsi a causa della chiusura dell’ingresso principale, necessaria per proseguire lavori in sicurezza.

s.b.