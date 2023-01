Sant’Antonino, un 2023 pieno di idee

Sono molte le attività e le iniziative del consiglio di frazione di Sant’Antonino guidato dal presidente Michele Guiducci con la collaborazione degli altri componenti Albano Tabelli, Morena Borelli, Claudio Casali e Claudia Baraldi.

Guiducci, è migliorata la situazione della viabilità dopo le lamentele all’inizio del 2022 per i disagi per il traffico pesante? "Dal nostro primo insediamento abbiamo monitorato il traffico pesante sulla ss 467. Prima registravamo forti disagi e adesso abbiamo ottenuto un miglioramento. In più occasioni sono stati convocati i rappresentanti delle principali aziende che gravano sulla statale. Presenti, oltre al consiglio di frazione, il sindaco, gli assessori, il comandante della polizia locale e i dirigenti di competenza. Attualmente il traffico pesante è diminuito. Tante le azioni intraprese e ora, con altre imminenti modifiche alla viabilità, speriamo di risolvere tutti i problemi".

Quali sono le soluzioni che avete proposto?

"Alcune saranno testate a gennaio come il divieto di transito dei mezzi pesanti tranne per il carico e scarico, accesso e uscita obbligata dei mezzi pesanti dalla rotonda Cipa, limitazione accesso in determinate fasce orarie, introduzione divieto di accesso ai mezzi pesanti in prossimità delle scuole Spallanzani. Forte la richiesta alle aziende di effettuare carichi e scarichi programmati e di delocalizzare la gestione degli ordini più piccoli su strutture più consone in modo da diminuire il numero di veicoli. Già dalle prossime settimane verrà modificata la viabilità e inizierà un monitoraggio attivo gestito da noi per valutare l’impatto sugli accessi dei veicoli pesanti nell’orario 8-18".

Quali sono le vostre richieste all’amministrazione per il 2023?

"Il consiglio di frazione ha fissato alcuni punti di programma da sviluppare nel 2023 tra cui una serie di passeggiate ‘Pulisci e cammina’, momenti di coesione sociale, individuazione di un gruppo di rapido intervento collegato direttamente al sistema di Protezione civile comunale, copertura totale di tutta Sant’Antonino con sistema di controllo del vicinato ed eventuale servizio di vigilanza. Tra gli altri obiettivi un sistema di telecamere, creazione di punti di ritrovo per anziani, bambini e ragazzi, eventi con finalità ludiche e di promozione-sviluppo delle attività, incontri specifici per la risoluzione del problema fognario in via Statale 467 e pure per la derattizzazione di alcune zone specifiche. Proponiamo l’ampliamento del servizio di collegamento pubblico per i mercati di Casalgrande e Sassuolo e del trasporto studenti per Modena".

Guiducci quali sono state le vostre principali attività compiute in questi anni?

"Tra i nostri obbiettivi fondamentali quello di stimolare momenti di coesione sociale all’interno della frazione e di creare punti di aggregazione per anziani, bambini e ragazzi su tutte le varie aree. Tra le attività svolte la riqualificazione dell’area verde il Boschetto con nuovi giochi per bimbi, potature alberi e pulizia; distribuzione di mascherine durante la pandemia; piantumazione nell’area sgambamento cani; l’iniziativa ‘Condividiamo il Natale’ che ha coinvolto tutti i cittadini e le scuole. Grande il nostro impegno per promuovere e rilanciare il rugby. Stiamo cercando di dimostrare che attraverso la disponibilità, la voglia di fare e donare si possono ottenere traguardi importanti con semplicità e in economia". Matteo Barca