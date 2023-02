Sant’Antonino vince la sua battaglia Niente più mezzi pesanti in paese

Nelle prossime settimane a Sant’Antonino cambierà la viabilità per i mezzi pesanti con accesso e uscita obbligata dalla rotonda Cipa e solo per quelli diretti alle aziende della zona. L’importante novità, dopo i tanti disagi causati dal traffico pesante, è stata annunciata mercoledì sera durante un incontro con l’amministrazione comunale e il consiglio di frazione di Sant’Antonino guidato dal presidente Michele Guiducci. "Nel 2020 – sottolinea Guiducci – abbiamo sollevato i problemi provocati dal traffico pesante sulla ss 467 come le soste dei camion lungo la strada. E’ stato poi compiuto uno studio approfondito per individuare le possibili soluzioni con il coinvolgimento degli imprenditori. La situazione è in seguito migliorata dopo le nostre lamentele e grazie alla collaborazione delle aziende che gravano sulla statale". Il traffico pesante a Sant’Antonino è quindi diminuito, ma ora sono state intraprese azioni per modificare la viabilità, ufficialmente confermate l’altra sera dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi.

"L’ingresso dei camion a Sant’Antonino sarà consentito – evidenzia Michele Guiducci – soltanto per i mezzi diretti nelle aziende del nostro territorio con ingresso e uscita solo dalla rotonda Cipa e il divieto di transito invece dalla rotatoria delle scuole elementari. I camion, dopo il carico o scarico, dovranno dunque uscire dalla rotonda Cipa per evitare di transitare dalla zona delle due scuole, della chiesa e dell’area sportiva in cui transitano tanti bambini e le famiglie". Sono stati già collocati i cartelli dei nuovi provvedimenti riservati solo ai camion. "Le modifiche alla viabilità – spiega Guiducci – entreranno in vigore dai primi giorni di marzo. Speriamo in futuro nei controlli stradali per garantire il rispetto del transito dei veicoli pesanti nel tratto interessato".

Matteo Barca