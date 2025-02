Addetto alla sicurezza ruba dalla cassaforte del supermercato: incastrato dalle telecamere

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 17 febbraio 2025 – Avrebbe approfittato di un momento di distrazione del personale addetto alla cassa di un supermercato della Val d’Enza. E nel vedere la cassaforte aperta, non ha resistito, arraffando banconote da 5 euro, per un valore totale di 500 euro. Ma l’area era videosorvegliata. E le immagini delle telecamere hanno permesso di scoprire il blitz compiuto da un 32enne residente nel Reggiano, che al supermercato era impegnato come addetto alla sicurezza.

Hanno indagato i carabinieri

Ricostruzione e conseguenze

L’uomo ha arraffato la mazzetta di banconote per poi nasconderla nella giacca, mentre una commessa stava effettuando i conteggi dell’incasso, a fine giornata. Hanno indagato i carabinieri di Sant’Ilario, ai quali si è rivolto il responsabile del negozio per segnalare l’ammanco del denaro. La visione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato nel supermercato ha permesso di ricostruire tutto l’episodio, identificando anche il presunto autore del furto. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato. Oltretutto, per il suo gesto compiuto come addetto alla sicurezza e persona di fiducia, potrebbe anche perdere il posto di lavoro.