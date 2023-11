Sant'Ilario, bici rubate scoperte dopo la rissa

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 – Alcuni passanti hanno notato un violento diverbio in atto, in una abitazione in disuso a Calerno di Sant’Ilario d’Enza. Sono stati chiamati i carabinieri, i quali hanno scoperto quattro persone in possesso di un coltello da cucina con lama di 12 centimetri, una mannaia con lama di 18 centimetri e un bastone in legno di 120 centimetri. E nell’edificio in disuso c’erano sette biciclette di probabile provenienza illecita. I quattro uomini, con età tra i 29 e i 50 anni, sono stati denunciati per minaccia aggravata, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione in concorso. Oggetti vari e biciclette sono stati sequestrati. E’ accaduto mercoledì alle 11. Il diverbio riguardava in particolare due dei quattro individui presenti sul posto. Uno di loro, di 29 anni, anche in presenza dei carabinieri, con in mano il bastone continuava a puntarlo contro gli altri due con tono minaccioso. Dopo diverse intimazioni da parte dei militari, ha lasciato cadere l’oggetto a terra. Portata la situazione alla calma, due dei quattro uomini riferivano di essere stati minacciati anche con dei coltelli, che all’arrivo dei militari erano stati lanciati da una finestra, indicando il punto in cui dovevano trovarsi. Prontamente i militari riuscivano a recuperare nel punto un coltello da cucina e una mannaia, successivamente sequestrati. Un successivo controllo ha permesso di rinvenire pure le biciclette, probabilmente oggetto di furto. I quattro uomini sono stati portati in caserma e denunciati.