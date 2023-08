Sant'Ilario, colpito a una gamba da una lastra d'acciaio

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 25 agosto 2023 – Un infortunio sul lavoro si è verificato verso le 9 di stamattina all’interno di un’azienda meccanica di Sant’Ilario d’Enza, dove un operaio di 29 anni, abitante in paese, è rimasto ferito dopo essere stato colpito, per cause ancora all’esatto vaglio dei tecnici della Medicina del lavoro, da una lastra d’acciaio trasportata su un muletto condotto da una altro dipendente della stessa azienda. L’operaio è rimasto ferito, riportando un taglio al polpaccio di una gamba. E’ stato raggiunto dal personale del soccorso sanitario, con ambulanza, per poi essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio Emilia per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale, oltre ai carabinieri. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti, ma dai primi rilievi l’episodio sembra essere di natura accidentale. Le condizioni dell'infortunato non sembrano essere preoccupanti.