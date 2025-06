Sant'Ilario d'Enza, rogo doloso alla distesa del bar

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 8 giugno 2025 – E’ forte il sospetto del dolo dietro l’incendio avvenuto verso le due della scorsa notte alla distesa esterna di un locale pubblico in via Roma a Sant’Ilario d’Enza. Sono stati alcuni passanti a notare fumo e fiamme, dando l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento locale, ai quali si sono aggiunti anche i carabinieri di Cavriago per gli accertamenti. E’ stato verificato che le fiamme avevano interessato un tavolino con due sedie in materiale plastico, che si trovavano sotto un porticato. Gli altri tavoli esterni non sono stati coinvolti dall’incendio. Effettuate le prime verifiche, è emersa l’ipotesi molto probabile di un’azione dolosa. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono verificate infiltrazioni di acqua dal pavimento nel vetro antiscivolo situato nella zona esterna, con inevitabili danni anche all’area del piano interrato del locale. Al termine dell'intervento, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’area esterna, comprensiva della lastra in vetro. Le stime sul danno materiale sono attualmente in corso di quantificazione. Si indaga per risalire agli autori dell’incendio, che potrebbe essere stato un gesto mirato oppure un gratuito vandalismo. La notte precedente, a Cadelbosco Sopra, si sono verificati principi di incendio su due auto in sosta, a poca distanza tra loro, sempre con la forte ipotesi dell’azione piromane.