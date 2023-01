Sant’Ilario dice no ai furbetti Il Comune recupererà i crediti

No ai furbetti. E’ un po’ questo il senso della decisione che è stata assunta dal consiglio comunale di Sant’Ilario che ha deciso di respingere la parte della manovra finanziaria che prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo, di interessi e more dei singoli carichi gestiti dall’Agenzia delle Entrate di importo fino a 1.000 euro, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ed affidati ai Comuni. In questo modo si accoglie l’invito della Corte dei Conti a recuperare i crediti, dando un segnale forte di senso civico e rispetto delle regole, premiando i cittadini onesti e non i furbetti e, al contempo, cercando di venire incontro a chi invece è in difficoltà. La decisione è stata approvata a maggioranza, con i voti favorevoli di Sant’Ilario Futura e del Movimento 5 Stelle, l’astensione di Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno e il voto contrario della Lega. La capogruppo di maggioranza Eva Coisson ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, ma anche il disappunto per l’astensione di Alternativa Civica: "Alla riunione dei capigruppo Alberto Iotti si era espresso in maniera favorevole al provvedimento, per le stesse motivazioni da noi addotte, salvo poi cambiare posizione in Consiglio solo una settimana dopo. È davvero incomprensibile che da un lato questo gruppo non perda occasione per criticare le modalità di gestione del recupero crediti del nostro Comune e dall’altro poi inviti a rinunciare a tutti questi crediti insoluti, che sarebbero da coprire con le tasse pagate dai cittadini onesti".

Sarebbero stati circa 50mila euro quelli che sarebbero venuti a mancare alle casse comunali:

"La nostra scelta - continua Coisson - è anche in linea con le osservazioni fatte dalla Corte dei Conti, che proprio poche settimane fa si era rivolta al nostro Comune invitandolo ad adoperarsi per recuperare i crediti accumulati nel tempo, e non certo a cancellarli prima del tempo. Tra l’altro il recupero crediti da parte dell’ufficio tributi comunale nell’ultimo anno ha avuto risultati superiori alle aspettative".